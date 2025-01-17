В Улан-Удэ должники с помощью юристов оставили кредиторов с носом

В Улан-Удэ суды рассмотрели уголовное дело в отношении пятерых горожан, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с троих подсудимых судебные приставы взыскивали крупную задолженность в пользу граждан и юрлиц. В рамках исполнительных производств на их имущество налагались аресты для последующей продажи и распределения денег между взыскателями.«Тогда должники, вступив в преступный сговор с двумя юристами, заключили фиктивные договоры оказания строительных и посреднических услуг. Затем от имени контрагентов по этим договорам они обратились в суд, где заключили мировые соглашения, в результате чего приобрели право требования в размере, кратно превышающем задолженность перед настоящими кредиторами. В результате этих действий сообщники незаконно получили более 2 млн рублей от реализации арестованного имущества в свою пользу», - рассказали в прокуратуре.Еще по двум аналогичным преступным схемам подсудимые не смогли довести свои действия до конца.Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции квалифицировал действия фигурантов по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Их приговорили к условным срокам, а трех соучастников вообще освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.Не согласившись с выводами суда о квалификации преступления, гособвинитель обжаловал приговор.«Верховный суд республики принял во внимание доводы апелляционного представления и вынес новый обвинительный приговор. В соответствии с ним участники преступления признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один из фигурантов приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, двое получили от — от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Еще два соучастника освобождены от наказания, поскольку сроки привлечения их к ответственности истекли», - сообщили в прокуратуре Бурятии.