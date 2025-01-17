Происшествия 17.01.2025 в 13:18

В Бурятии сгорели три машины

Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии сгорели три машины

В Бурятии за последние сутки было ликвидировано четыре пожара, без пострадавших. Часть пожаров связана с транспортными средствами. Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Так, в Улан-Удэ на проспекте Победы пожарные оперативно ликвидировали возгорание под капотом машины на 1 квадрате.

В селе Кудара во время пожара в гараже были повреждены два легковых автомобиля и трактор на общей площади 7 квадратов.

Вероятно, причиной возгорания дома и надворных построек в селе Турунтаево могло стать неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Пожарные ликвидировали пожар на 46 квадратах.

В Кяхте пожарные выезжали на сообщении о задымлении на кухне третьего этажа в общежитии. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из здания эвакуировались 40 человек.

Огонь был потушен на 5 квадратах. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

 

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии

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