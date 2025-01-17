Происшествия 17.01.2025 в 13:33

Житель Улан-Удэ на протяжении 8 часов обворовывал магазин

В итоге кража провалилась, но злоумышленнику удалось улизнуть от охраны
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ на протяжении 8 часов обворовывал магазин
Фото: архив «Номер один»
25 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление о попытке кражи имущества из магазина косметики и парфюмерии. Ущерб составил более 25,5 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, в помещение еще около полудня зашел мужчина. В течение почти 8 часов он ходил между рядами, объясняя, что выбирает подарок возлюбленной к Новому году. А в результате на выходе был остановлен охранником, поскольку у него сработали антикражные датчики.

С охраной мужчина прошел в подсобку, где из карманов одежды вынул около 10 наименований косметических средств, предназначенных как для женщин, так и для мужчин. Работники магазина вызвали полицию. Пока в ожидании стражей порядка они просматривали записи с камер наблюдения, чтобы подтвердить факт преступления, злоумышленник незаметно скрылся.

«Подозреваемый задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Преступление улан-удэнец совершил, находясь под следствием за другую кражу. В ноябре он похитил спортивную одежду и обувь из магазина. Ботинки мужчина спрятал в рюкзак, а остальное надел на себя. Ущерб составил около 45 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

Как отметили в МВД, задержанный уже имел судимость за тяжкое преступление и два года назад освободился из колонии.
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