В Улан-Удэ бармен позарился на чужие деньги

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег в отделении банка. Происшествие случилось еще в декабре.Как рассказали в МВД Бурятии, учащийся вуза через банкомат решил внести 13 тысяч рублей себе на счет. Однако второпях студент не убедился, что банкомат принял купюры, и ушел. Когда же он вернулся обратно, денег в приемнике уже не было.Полицейские выяснили, что к краже причастен 26-летний горожанин, работающий в баре через дорогу. Он прибежал в банк, чтобы разменять купюры на сдачу клиенту. Увидев, как находившийся рядом банкомат не принял и выдал обратно чужие деньги, а другой очевидец побежал предупредить хозяина, молодой человек забрал их себе.По словам задержанного, сначала он планировал вернуть деньги владельцу, но передумал и потратил на себя. Известно, что ранее к уголовной ответственности бармен не привлекался.