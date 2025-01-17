Происшествия 17.01.2025 в 14:02

В Улан-Удэ бармен позарился на чужие деньги

Парень сначала хотел вернуть забытые купюры, но быстро передумал
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бармен позарился на чужие деньги
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег в отделении банка. Происшествие случилось еще в декабре.

Как рассказали в МВД Бурятии, учащийся вуза через банкомат решил внести 13 тысяч рублей себе на счет. Однако второпях студент не убедился, что банкомат принял купюры, и ушел. Когда же он вернулся обратно, денег в приемнике уже не было.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 26-летний горожанин, работающий в баре через дорогу. Он прибежал в банк, чтобы разменять купюры на сдачу клиенту. Увидев, как находившийся рядом банкомат не принял и выдал обратно чужие деньги, а другой очевидец побежал предупредить хозяина, молодой человек забрал их себе.

По словам задержанного, сначала он планировал вернуть деньги владельцу, но передумал и потратил на себя. Известно, что ранее к уголовной ответственности бармен не привлекался.
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