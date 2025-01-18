Происшествия 18.01.2025 в 14:47
В Бурятии за минувшие сутки произошло три пожара
Горели дом и мусор
Текст: Анастасия Величко
Серьезный пожар произошёл в ДНТ «Селенга» села Нижний Саянтуй. Там горела кровля и второй этаж жилого дома. Пожар потушен на 52 квадратах. Причиной возгорания скорее всего стал аварийный режим работы электросети.
Из-за неосторожного обращения с огнём в Гусиноозёрске и посёлке Онохой горел мусор на общей площади 32 квадрата.
Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии