В Бурятии за минувшие сутки произошло три пожара

Серьезный пожар произошёл в ДНТ «Селенга» села Нижний Саянтуй. Там горела кровля и второй этаж жилого дома. Пожар потушен на 52 квадратах. Причиной возгорания скорее всего стал аварийный режим работы электросети.

Из-за неосторожного обращения с огнём в Гусиноозёрске и посёлке Онохой горел мусор на общей площади 32 квадрата.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





Фото: ГУ МЧС по Бурятии







