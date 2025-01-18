Происшествия 18.01.2025 в 17:11

В ДТП с фурами в Иркутской области погибли люди

На трассе столкнулись три большегруза

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В ДТП с фурами в Иркутской области погибли люди

В Тайшетском районе Иркутской области в ДТП с участием трёх большегрузов погибли люди.

- По предварительным данным около 15 часов 18 января на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» на 1258 км, недалеко от посёлка Алзамай Нижнеудинского района, столкнулись три большегруза, в результате чего произошло возгорание транспортных средств. Есть погибшие, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

По словам очевидцев, погибло два человека.

На месте работают сотрудники спецслужб. Движение на федеральной дороге перекрыто. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на данном участке дороги.


Фото: ГУ МВД по Иркутской области

 

Теги
ДТП гибель фуры иркутская область

Все новости

В ДТП с фурами в Иркутской области погибли люди
18.01.2025 в 17:11
В Улан-Удэ в 2025 году на электроотопление переведут 160 домов
18.01.2025 в 15:10
В Бурятии за минувшие сутки произошло три пожара
18.01.2025 в 14:47
Спасатели Бурятии предупреждают о сходе лавин
18.01.2025 в 14:17
Экс-спикер Народного Хурала Бурятии проведет в СИЗО еще год
18.01.2025 в 13:48
Житель Бурятии лишился более двух миллионов в надежде заработать
18.01.2025 в 10:31
В Бурятии фейки испортили праздник
18.01.2025 в 08:00
«Была задача всех запугать и уничтожить»
18.01.2025 в 07:00
В Улан-Удэ решили подсветить ночные купания горожан
17.01.2025 в 18:35
В Улан-Удэ экс-директора школы отпустили под домашний арест
17.01.2025 в 17:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
В Бурятии за минувшие сутки произошло три пожара

Горели дом и мусор

18.01.2025 в 14:47
В Улан-Удэ экс-директора школы отпустили под домашний арест
Батор Лудупов избежал камеры в СИЗО благодаря готовности сотрудничать со следствием
17.01.2025 в 17:55
Жительницам Бурятии выплатят по полмиллиона за погибшего брата
Разбирательства вокруг трагедии на свинокомплексе шли несколько лет
17.01.2025 в 16:35
В Джидинском районе в рамках нацпроекта подрядчик не доделал парковую зону
Он не поставил фигуры из металла, информационные таблички, площадки не покрыл плитками из резиновой крошки
17.01.2025 в 16:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru