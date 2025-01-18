В ДТП с фурами в Иркутской области погибли люди

В Тайшетском районе Иркутской области в ДТП с участием трёх большегрузов погибли люди.

- По предварительным данным около 15 часов 18 января на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» на 1258 км, недалеко от посёлка Алзамай Нижнеудинского района, столкнулись три большегруза, в результате чего произошло возгорание транспортных средств. Есть погибшие, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

По словам очевидцев, погибло два человека.

На месте работают сотрудники спецслужб. Движение на федеральной дороге перекрыто. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на данном участке дороги.





Фото: ГУ МВД по Иркутской области