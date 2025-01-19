Происшествия 19.01.2025 в 14:17

Пропал 68-летний житель Бурятии

Последний раз его видели в с. Сотниково
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Текст: Татьяна Жамсуева
Пропал 68-летний житель Бурятии
фото: Лиза Алерт

Пpимeты: pocт 170 cм, xyдoщaвoгo тeлocлoжeния, вoлocы ceдыe, глaзa кapиe. Ocoбыe пpимeты: был бeз oчкoв. Был oдeт: пpeдпoлoжитeльнo кopичнeвaя кypткa c кaпюшoнoм, чёpныe бpюки, киpзoвыe зимниe caпoги, чёpнaя вязaнaя шaпкa.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или обратитесь в полицию по номерам 102, 112.

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