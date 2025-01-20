Происшествия 20.01.2025 в 09:24

Медсестра из Бурятии осталась без фамильного золота

Женщина сдала ювелирку в ломбард и перевела деньги мошенникам
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Текст: Елена Кокорина
Медсестра из Бурятии осталась без фамильного золота

Очередными случаями мошенничества, произошедшими за последние пару дней, поделились в полиции Бурятии. Одной из потерпевших оказалась медсестра из Улан-Удэ, сдавшая свои ювелирные украшения в ломбард по настоятельной просьбе мошенников.

- 58-летней горожанке, работающей медицинской сестрой, в мессенджере поступило сообщение от, якобы, главного врача с предыдущего места работы. Злоумышленник сообщил, что личные данные женщины попали в руки мошенников и с ней свяжутся сотрудники ФСБ, - рассказывают в полиции республики.

Вскоре лже-правоохранители позвонили женщине и сообщили, что ей необходимо сдать все ювелирные изделия в ломбард, а деньги перевести на «безопасный» счет. Женщина «повелась» и в итоге осталась без 210 тысяч рублей, 50 из которых оказались личными накоплениями.

- Всего за прошедшие выходные в Бурятии зарегистрировано 35 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 10 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам более 1,4 миллиона рублей, из них более 1,2 миллиона рублей – по г. Улан-Удэ. На обманные уловки попались также жители Бичурского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Курумканского, Прибайкальского, Северобайкальского, Селенгинского и Тункинского районов, - добавили в региональной полиции.

 Фото: loon.site

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