Происшествия 20.01.2025 в 09:53

В Улан-Удэ снова сбили двух подростков

Юноша отделался ушибами, а пострадавшую девочку пришлось госпитализировать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снова сбили двух подростков
Фото: ГИБДД Бурятии
Наезд сразу на двух юных пешеходов случился в воскресенье около 7 часов вечера на улице Мокрова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 22-летний водитель «Хонды Фит» на пешеходном переходе сбил 15-летних школьников. В результате девочку с травмами госпитализировали в больницу, мальчик пострадал не так сильно – после осмотра и оказания помощи его отпустили домой.

Напомним, в минувшую пятницу на проспекте 50 лет Октября 58-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Рактис» сбила двух 17-летних школьниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
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