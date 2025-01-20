Происшествия 20.01.2025 в 09:53
В Улан-Удэ снова сбили двух подростков
Юноша отделался ушибами, а пострадавшую девочку пришлось госпитализировать
Текст: Андрей Константинов
Наезд сразу на двух юных пешеходов случился в воскресенье около 7 часов вечера на улице Мокрова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 22-летний водитель «Хонды Фит» на пешеходном переходе сбил 15-летних школьников. В результате девочку с травмами госпитализировали в больницу, мальчик пострадал не так сильно – после осмотра и оказания помощи его отпустили домой.
Напомним, в минувшую пятницу на проспекте 50 лет Октября 58-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Рактис» сбила двух 17-летних школьниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
Напомним, в минувшую пятницу на проспекте 50 лет Октября 58-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Рактис» сбила двух 17-летних школьниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
ТегиДТП