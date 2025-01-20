Происшествия 20.01.2025 в 09:55

Бабушка из Бурятии не стала сообщать в полицию о краже полмиллиона

Очередной жертвой мошенников она стала в новогодние праздники
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Текст: Елена Кокорина
Бабушка из Бурятии не стала сообщать в полицию о краже полмиллиона

Накануне жертвой обмана лже-сотрудника сотовой компании стала 77-летняя улан-удэнка, потерявшая более 500 тысяч собственных накоплений. Примечательным в ее случае стало то, что женщина не стала обращаться в полицию сразу после происшествия.

Однако спустя 10 дней она все же позвонила в дежурную часть Управления МВД.

- 77-летняя местная жительница рассказала, что ещё 8 января ей в мессенджере позвонил мужчина, представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что заканчивается срок действия её сим-карты. Чтобы её продлить, он просил назвать смс-код. По указанию звонившего она включила демонстрацию экрана телефона и осуществила доступ к мобильным банковским приложениям, а через некоторое время обнаружила, что с её счёта списаны 500 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики. Тем не менее потерпевшая решила не сообщать о произошедшем родственникам и не обращаться в полицию, пока спустя 10 дней с её счёта не были похищены ещё 36 тысяч рублей.
В полиции отмечают, что все похищенные средства были её личными сбережениями. В профилактических мероприятиях полицейских она участия не принимала, поскольку постоянно находится дома, но слышала о случаях мошенничества.
- Призываем жителей республики не верить звонкам третьих лиц, сообщающих о необходимости продления сим-карты. Ни в коем случае не передавать коды из смс и не включать по их требованию демонстрацию экрана телефона. Всё это – всего лишь легенда, чтобы похитить ваши деньги, - предупреждают полицейские.

Фото: loon.site

 

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