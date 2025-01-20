В Улан-Удэ невнимательный водитель спровоцировал серьезное ДТП

ДТП случилось в ночь с субботы на воскресенье на улице Лимонова в Улан-Удэ.«26-летний водитель «Тойоты Саксид» не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Тиида», водитель которого, уходя от столкновения, врезался в ограждение», - рассказали в Госавтоинспекции Бурятии.В результате аварии 34-летний водитель «Тииды» получил травмы. Его доставили в БСМП.