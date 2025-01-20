Происшествия 20.01.2025 в 11:08
В частном секторе Улан-Удэ идет борьба с выходом сточных вод
С причиной пытаются разобраться специалисты Водоканала
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром сотрудники МУП «Водоканал» работают на месте выхода сточных вод по улице Зугалайская, 19 в Улан-Удэ.
- Сообщаем, что поступила заявка на выход сточных вод по улице Зугалайская, 19. В настоящее время наши специалисты находятся на месте и выясняют причину данной ситуации. Мы приложим все усилия для оперативного решения проблемы и информирования вас о ходе работ, - сообщают в группе «Водоканала».
На данный момент информация о том, какие именно дома попадают под отключение воды отсутствует.
Фото: МУП «Водоканал»
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