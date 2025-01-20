Житель Бурятии задохнулся в дыму

Трагедия произошла сегодня утром в поселке Онохой Заиграевского района. Очевидцы сообщили в экстренные службы о сильном задымление внутри жилого дома. К месту происшествия выехали пожарные.«Прибывшие огнеборцы обнаружили в доме сильное задымление, но открытого возгорания не было. В ходе разведки на диване в одной из комнат был найден мертвый мужчина. Причины случившегося устанавливаются», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.