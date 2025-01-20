Происшествия 20.01.2025 в 12:07
Житель Бурятии задохнулся в дыму
Его тело обнаружили пожарные
Текст: Андрей Константинов
Трагедия произошла сегодня утром в поселке Онохой Заиграевского района. Очевидцы сообщили в экстренные службы о сильном задымление внутри жилого дома. К месту происшествия выехали пожарные.
«Прибывшие огнеборцы обнаружили в доме сильное задымление, но открытого возгорания не было. В ходе разведки на диване в одной из комнат был найден мертвый мужчина. Причины случившегося устанавливаются», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
«Прибывшие огнеборцы обнаружили в доме сильное задымление, но открытого возгорания не было. В ходе разведки на диване в одной из комнат был найден мертвый мужчина. Причины случившегося устанавливаются», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
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