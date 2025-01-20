В Бурятии пропала 16-летняя девочка

О розыске 16-летней Екатерины Зверевой сообщил канал «Селенга-инфо.24/7». Девочка, проживающая на ул. Куйбышева в Гусиноозерске, ушла из дома около 11 часов 17 января. С тех пор ее местонахождение не известно.Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы светлые (окрашенные), глаза карие.Была одета: черная шапка, черная куртка, светло-голубые джинсы и черные ботинки.Всех, владеющих информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8-924-390-83-79, 8-964-730-89-90 или 8-30145-42702.