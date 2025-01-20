Происшествия 20.01.2025 в 13:42

В Бурятии пропала 16-летняя девочка

Она ушла из дома утром 17 января и не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропала 16-летняя девочка
О розыске 16-летней Екатерины Зверевой сообщил канал «Селенга-инфо.24/7». Девочка, проживающая на ул. Куйбышева в Гусиноозерске, ушла из дома около 11 часов 17 января. С тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы светлые (окрашенные), глаза карие.

Была одета: черная шапка, черная куртка, светло-голубые джинсы и черные ботинки.

Всех, владеющих информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8-924-390-83-79, 8-964-730-89-90 или 8-30145-42702.
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