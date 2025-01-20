В Улан-Удэ эвакуировали две школы и торговый центр

Сегодня спецслужбы Улан-Удэ получили анонимное сообщение о минировании школ №60 и №63, а также торгово-развлекательного центра «Мёд».«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место и организовали оцепление прилегающих территорий, а также эвакуацию граждан. Специалисты-взрывотехники в ходе осмотра помещений подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение о минировании оказалось ложным», - рассказали в Росгвардии Бурятии.