Происшествия 20.01.2025 в 14:57

В Улан-Удэ эвакуировали две школы и торговый центр

Неизвестные сообщили об их минировании
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ эвакуировали две школы и торговый центр
Фото: Росгвардия Бурятии
Сегодня спецслужбы Улан-Удэ получили анонимное сообщение о минировании школ №60 и №63, а также торгово-развлекательного центра «Мёд».

«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место и организовали оцепление прилегающих территорий, а также эвакуацию граждан. Специалисты-взрывотехники в ходе осмотра помещений подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение о минировании оказалось ложным», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
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