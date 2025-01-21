Из-за подарка сыну улан-удэнка осталась без денег

Покупка карточки для игры в «Roblox» в качестве подарка на день рождения своему сыну обернулась для жительницы Улан-Удэ потерей своих сбережений. С карты 41-летней женщины мошенники сняли 94 тысячи рублей.

- Покупка на маркетплейсе карточки для пополнения внутриигровой валюты в игре «Roblox» обернулась для улан-удэнки потерей внушительной суммы денег. Для активации карты женщина скачала в мессенджере файл с инструкцией под названием «...apk» и пополнила баланс на 1 рубль, - рассказали в МВД республики.

Далее женщина передала данные своей карты, после чего обнаружила переводы денежных средств со своей банковской карты злоумышленнникам.

- За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 17 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 6 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам более 1,3 миллиона рублей, из них более 770 тысяч рублей – по г. Улан-Удэ, - добавили в полиции.

Фото: loon.site