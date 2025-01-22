В селе Бурятии в пожаре погиб ребенок

В ночь с 21 на 22 января в Иволгинском районе Бурятии из-за пожара погиб ребенок. Другие члены его семьи получили разные травмы тяжести и были доставлены в больницу.

Трагедия произошла в селе Нижняя Иволга.

- На момент прибытия пожарных огнем был охвачен теплый пристрой. Огонь распространился на крышу жилого дома. Менее чем за три часа пять пожарных и три единицы техники потушили возгорание на общей площади 96 кв.м, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Однако внутри помещения начальником караула был обнаружен ребенок 2011 года рождения, которого незамедлительно эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Также в БСМП доставлены с травмами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения подросток 2008 года рождения и женщина 1978 года рождения.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки, добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС РБ