В Бурятии самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Происшествие с самолетом Л-410 авиакомпании «Сила», выполнявшего санитарный рейс по маршруту Кырен – Улан-Удэ, случилось вчера днем в Бурятии. Как сообщили в транспортной прокуратуре, экипаж после взлета сообщил о технической неисправности, в связи с чем самолёт вернулся на посадочную площадку в Кырене.«Воздушное судно благополучно совершило посадку. Пострадавших нет. Бурятской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», - сообщили в надзорном ведомстве.По данному факту Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте сейчас проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).«Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.