Происшествия 22.01.2025 в 09:17

В Бурятии самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности

В происшествии сейчас разбираются следователи
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Фото: транспортная прокуратура
Происшествие с самолетом Л-410 авиакомпании «Сила», выполнявшего санитарный рейс по маршруту Кырен – Улан-Удэ, случилось вчера днем в Бурятии. Как сообщили в транспортной прокуратуре, экипаж после взлета сообщил о технической неисправности, в связи с чем самолёт вернулся на посадочную площадку в Кырене.

«Воздушное судно благополучно совершило посадку. Пострадавших нет. Бурятской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», - сообщили в надзорном ведомстве.

По данному факту Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте сейчас проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.
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