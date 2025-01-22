К расследованию гибели ребенка в Бурятии подключилась прокуратура

Прокуратура Иволгинского района взяла на контроль расследование уголовного дела по факту пожара в жилом доме в селе Нижняя Иволга. Трагическое происшествие случилось сегодня ночью.

Около 2 часов ночи 22.01.2025 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании дома на ул. Свободы.

- В результате пожара погиб подросток 2011 года рождения. 16-летняя девушка и 46-летняя женщина госпитализированы в медицинское учреждение. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятых следственным органом процессуальных решений, соблюдению законодательства о пожарной безопасности, - сообщают в прокуратуре республики.

В ходе расследования было установлено, что очаг возгорания находился на веранде дома, где располагался холодильник, который выгорел почти полностью. Не исключено, что причиной пожара могла стать аварийная работа его электрооборудования. Семья арендовала указанный дом с лета прошлого года, переехав в республику из другого региона.

- Для установления точной причины возгорания в ближайшее время будет проведен дополнительный осмотр места происшествия и назначено пожарно-техническое исследование. Также по уголовному делу проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - комментируют в Следственном комитете Бурятии.

Фото: Прокуратура Бурятии