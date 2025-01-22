Жителя Бурятии обвели вокруг пальца липовые сотрудники ФСБ

Попавшись на удочку мошенников 46-летний улан-удэнец перечислил им более 1,3 млн рублей мошенникам. Для этого он оформил в банке сразу два кредита.

Обратившись в полицию в январе мужчина рассказал, что еще 27 ноября ему позвонил неизвестный и сообщил, что по старому месту работы горожанина произошла утечка его личных данных, с ним свяжется сотрудник ФСБ.

- Вышедший на него лже-правоохранитель стал расспрашивать, нет ли у него родственников или друзей со стороны оппозиционно настроенного по отношению к России государства. Мужчина ответил отрицательно, а затем стал ожидать еще одного звонка от псевдо-специалиста «Росфинмониторинга». Она, в свою очередь, подтвердила информацию об утечке персональных данных, добавив, что мошенники отправили от его имени заявки на потребительские кредиты, которые в данный момент находятся на рассмотрении.

Она рекомендовала сработать на опережение и оформить кредиты самому. Тогда из-за высокой кредитной нагрузки аферистам по заявкам придет отрицательное решение, - рассказали в полиции республики.

По её указанию мужчина оформил займ в банке для покупки автомобиля. Средства в сумме 650 тысяч рублей он перевел по указанным реквизитам.

- Однако на следующий день аферисты позвонили снова, сказав что кредитный потенциал по-прежнему высок и необходимо взять еще один кредит. Тогда он оформил еще один кредит и зачислил мошенникам 665 тысяч рублей. Спустя месяц, когда произошло первое списание денег по кредиту, потерпевший понял, что стал жертвой интернет-преступников, - добавили в МВД.

Причиненный ему материальный ущерб составил более 1,3 млн рублей.

Полиция Бурятии предупреждает: рекомендация «оформить кредиты самому, чтобы исчерпать кредитный потенциал и опередить мошенников» - в чистом виде уловка аферистов. Ни в коем случае не следуйте подобным указаниям и в целом критически относитесь к поступающей сомнительной информации.

Фото: Номер один