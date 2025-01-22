Происшествия 22.01.2025 в 10:28

Жителя Бурятии обвели вокруг пальца липовые сотрудники ФСБ

Мошенникам он перевел более миллиона рублей
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Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии обвели вокруг пальца липовые сотрудники ФСБ

Попавшись на удочку мошенников 46-летний улан-удэнец перечислил им более 1,3 млн рублей мошенникам. Для этого он оформил в банке сразу два кредита.

Обратившись в полицию в январе мужчина рассказал, что еще 27 ноября ему позвонил неизвестный и сообщил, что по старому месту работы горожанина произошла утечка его личных данных, с ним свяжется сотрудник ФСБ.
- Вышедший на него лже-правоохранитель стал расспрашивать, нет ли у него родственников или друзей со стороны оппозиционно настроенного  по отношению к России государства. Мужчина ответил отрицательно, а затем стал ожидать еще одного звонка от псевдо-специалиста «Росфинмониторинга». Она, в свою очередь, подтвердила информацию об утечке персональных данных, добавив, что мошенники отправили от его имени заявки на потребительские кредиты, которые в данный момент находятся на рассмотрении.
Она рекомендовала сработать на опережение и оформить кредиты самому. Тогда из-за высокой кредитной нагрузки аферистам по заявкам придет отрицательное решение, - рассказали в полиции республики.
По её указанию мужчина оформил займ в банке для покупки автомобиля. Средства в сумме 650 тысяч рублей он перевел по указанным реквизитам.
- Однако на следующий день аферисты позвонили снова, сказав что кредитный потенциал по-прежнему высок и необходимо взять  еще один кредит. Тогда он оформил еще один кредит и зачислил мошенникам 665 тысяч рублей. Спустя месяц, когда произошло первое списание денег по кредиту, потерпевший понял, что стал жертвой интернет-преступников, - добавили в МВД.
Причиненный ему материальный ущерб составил более 1,3 млн рублей.
Полиция Бурятии предупреждает: рекомендация «оформить кредиты самому, чтобы исчерпать кредитный потенциал и опередить мошенников» - в чистом виде уловка аферистов. Ни в коем случае не следуйте подобным указаниям и в целом критически относитесь к поступающей сомнительной информации.

Фото: Номер один

 

 

 

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