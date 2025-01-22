Происшествия 22.01.2025 в 10:39
В Бурятии пожар в гараже уничтожил три машины
Распространение огня на дом удалось предотвратить
Текст: Андрей Константинов
Пожар вспыхнул вчера вечером в селе Сотниково Иволгинского района. Там на территории частного дома по улице Трассовая загорелся гараж.
«Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарные не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.
Однако огонь сильно повредил гараж, также сгорели три находившиеся внутри машины.
Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.
«Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарные не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.
Однако огонь сильно повредил гараж, также сгорели три находившиеся внутри машины.
Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.
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