В Бурятии пожар в гараже уничтожил три машины

Пожар вспыхнул вчера вечером в селе Сотниково Иволгинского района. Там на территории частного дома по улице Трассовая загорелся гараж.«Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарные не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.Однако огонь сильно повредил гараж, также сгорели три находившиеся внутри машины.Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.