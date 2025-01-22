Происшествия 22.01.2025 в 10:54

В Бурятии сельская чиновница обманом заполучила землю

Когда махинации вскрылись, женщину уволили и судили
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельская чиновница обманом заполучила землю
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней теперь уже бывшей чиновницы из Бичурского района. Она обвинялась в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

«Женщина работала консультантом муниципального казенного учреждения, выполняющим функции по распоряжению земельными участками. В ее полномочия входила подготовка проектов решений о предоставлении государственной и муниципальной земли в собственность гражданам. Не имея предусмотренных законом оснований, она ввела в заблуждение руководителя администрации, который подписал постановление о предоставлении ей бесплатно земельного участка площадью более 15 соток. На основании этого незаконного решения она затем зарегистрировала право собственности на этот участок», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Полученный ею земельный участок по иску прокурора возвращен в собственность государства.
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