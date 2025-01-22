В Бурятии сельская чиновница обманом заполучила землю

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней теперь уже бывшей чиновницы из Бичурского района. Она обвинялась в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.«Женщина работала консультантом муниципального казенного учреждения, выполняющим функции по распоряжению земельными участками. В ее полномочия входила подготовка проектов решений о предоставлении государственной и муниципальной земли в собственность гражданам. Не имея предусмотренных законом оснований, она ввела в заблуждение руководителя администрации, который подписал постановление о предоставлении ей бесплатно земельного участка площадью более 15 соток. На основании этого незаконного решения она затем зарегистрировала право собственности на этот участок», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Полученный ею земельный участок по иску прокурора возвращен в собственность государства.