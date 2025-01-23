Происшествия 23.01.2025 в 09:32
Один сел сверху и держал руки, второй бил палкой по голове
В Улан-Удэ китайцы жестоко расправились с соплеменником
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении двух граждан Китая. Они обвиняются в жестоком убийстве своего земляка.
«По версии следствия, обвиняемые на пилораме в ходе ссоры со знакомым, также гражданином КНР, повалили его на землю. После один из них сел на потерпевшего сверху и удерживал его руки, а второй взял деревянную палку и с силой нанес не менее 10 ударов по голове жертвы. От полученных травм потерпевший умер», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
В ходе слушаний о мере пресечения защитники ходатайствовали отпустить китайцев из СИЗО под домашний арест, однако суд не нашел для этого оснований.
«При продлении меры пресечения суд учел тяжесть преступления, личности обвиняемых и пришел к выводу, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда, принять меры к уничтожению доказательств по делу, оказать давление на участников уголовного судопроизводства», - отметили в суде.
Напомним, китайцев задержали еще в октябре прошлого года, с тех пор они находятся в следственном изоляторе. Они уже пытались добиться смягчения меры пресечения, жалуясь на ухудшение самочувствия и невозможности приема привычной пищи. Однако у них ничего не вышло.
«По версии следствия, обвиняемые на пилораме в ходе ссоры со знакомым, также гражданином КНР, повалили его на землю. После один из них сел на потерпевшего сверху и удерживал его руки, а второй взял деревянную палку и с силой нанес не менее 10 ударов по голове жертвы. От полученных травм потерпевший умер», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
В ходе слушаний о мере пресечения защитники ходатайствовали отпустить китайцев из СИЗО под домашний арест, однако суд не нашел для этого оснований.
«При продлении меры пресечения суд учел тяжесть преступления, личности обвиняемых и пришел к выводу, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда, принять меры к уничтожению доказательств по делу, оказать давление на участников уголовного судопроизводства», - отметили в суде.
Напомним, китайцев задержали еще в октябре прошлого года, с тех пор они находятся в следственном изоляторе. Они уже пытались добиться смягчения меры пресечения, жалуясь на ухудшение самочувствия и невозможности приема привычной пищи. Однако у них ничего не вышло.
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