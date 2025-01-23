Происшествия 23.01.2025 в 09:32

Один сел сверху и держал руки, второй бил палкой по голове

В Улан-Удэ китайцы жестоко расправились с соплеменником
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Один сел сверху и держал руки, второй бил палкой по голове
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении двух граждан Китая. Они обвиняются в жестоком убийстве своего земляка.

«По версии следствия, обвиняемые на пилораме в ходе ссоры со знакомым, также гражданином КНР, повалили его на землю. После один из них сел на потерпевшего сверху и удерживал его руки, а второй взял деревянную палку и с силой нанес не менее 10 ударов по голове жертвы. От полученных травм потерпевший умер», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

В ходе слушаний о мере пресечения защитники ходатайствовали отпустить китайцев из СИЗО под домашний арест, однако суд не нашел для этого оснований.

«При продлении меры пресечения суд учел тяжесть преступления, личности обвиняемых и пришел к выводу, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда, принять меры к уничтожению доказательств по делу, оказать давление на участников уголовного судопроизводства», - отметили в суде.

Напомним, китайцев задержали еще в октябре прошлого года, с тех пор они находятся в следственном изоляторе. Они уже пытались добиться смягчения меры пресечения, жалуясь на ухудшение самочувствия и невозможности приема привычной пищи. Однако у них ничего не вышло.
Теги
убийство

Все новости

Ветеринары в Бурятии отказались помогать умирающим животным
23.01.2025 в 10:32
Читинский переезд в Улан-Удэ оставят для пешеходов
23.01.2025 в 10:19
В Бурятии кочегар хотел разбогатеть на инвестициях
23.01.2025 в 09:58
Инвалид в Бурятии отсудила за ДТП 40 тысяч
23.01.2025 в 09:46
Столице Бурятии дали деньги на «Чистый воздух»
23.01.2025 в 09:43
У сельчанина в Бурятии суд забрал земельный участок
23.01.2025 в 09:34
Один сел сверху и держал руки, второй бил палкой по голове
23.01.2025 в 09:32
В Улан-Удэ отключат свет
23.01.2025 в 09:14
Спортсменка из Бурятии удачно постреляла в Мюнхене
23.01.2025 в 09:05
Коллекторы-некроманты
23.01.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
В Бурятии кочегар хотел разбогатеть на инвестициях
Однако вместо этого мужчина стал лишь беднее
23.01.2025 в 09:58
Пьяный житель Бурятии поставил на уши полицию
Мужчина позвонил в райотдел и угрожал взорвать дом
22.01.2025 в 16:15
В Улан-Удэ задержали пьяницу с «солью»
Мужчина пытался сбежать от росгвардейцев, но поскользнулся и упал
22.01.2025 в 13:30
В Бурятии нашлась пропавшая девочка
С ней все в порядке
22.01.2025 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru