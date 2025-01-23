Происшествия 23.01.2025 в 09:58

В Бурятии кочегар хотел разбогатеть на инвестициях

Однако вместо этого мужчина стал лишь беднее
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии кочегар хотел разбогатеть на инвестициях
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 24 преступления, совершенные с использованием IT-технологий. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам почти 2,2 миллиона рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 47-летняя жительница Улан-Удэ. В мессенджере ей поступило сообщение от подруги с фотографией и ссылкой. После перехода по ссылке ей пришло несколько сообщений о входе в учетную запись ее телефона. Насторожившись, гражданка вышла из учетной записи. Спустя время она зашла в приложение популярного маркетплейса и обнаружила покупку дорогостоящего гаджета и списание средств с банковской карты. Позже выяснилось, что профиль подруги был взломан.  Сумма ущерба составила более 52 тысяч рублей.

В другом случае злоумышленники, используя персональные данные 42-летней женщины и абонентский номер, которым она не пользуется около трех лет, оформили от ее имени кредитную карту с лимитом 100 тысяч рублей. Деньги с нее аферисты перечислили на разные телефонные номера через систему быстрых платежей.

39-летней жительнице поселка Онохой позвонил якобы представитель банка. Он сообщил об одобрении кредитной карты и наличии отступных для списания бонусов за покупки. Для вывода бонусов женщина продиктовала мошенникам данные своих банковских карт и коды и смс-сообщений. После этого на нее был оформлен кредит в 45 тысяч рублей.

В Курумканском районе 35-летний кочегар в попытках заработать на инвестировании потерял 136 тысяч рублей. Перейдя по рекламной ссылке и начав инвестирование, он получил сообщение о необходимости оплаты услуг страхового агента и переводов транзакционных сборов. Мужчина понял, что попал в руки аферистов после того, как ему сообщили, что перечисленные им деньги не поступили.
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мошенничество

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