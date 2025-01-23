В Бурятии кочегар хотел разбогатеть на инвестициях

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 24 преступления, совершенные с использованием IT-технологий. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам почти 2,2 миллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 47-летняя жительница Улан-Удэ. В мессенджере ей поступило сообщение от подруги с фотографией и ссылкой. После перехода по ссылке ей пришло несколько сообщений о входе в учетную запись ее телефона. Насторожившись, гражданка вышла из учетной записи. Спустя время она зашла в приложение популярного маркетплейса и обнаружила покупку дорогостоящего гаджета и списание средств с банковской карты. Позже выяснилось, что профиль подруги был взломан. Сумма ущерба составила более 52 тысяч рублей.В другом случае злоумышленники, используя персональные данные 42-летней женщины и абонентский номер, которым она не пользуется около трех лет, оформили от ее имени кредитную карту с лимитом 100 тысяч рублей. Деньги с нее аферисты перечислили на разные телефонные номера через систему быстрых платежей.39-летней жительнице поселка Онохой позвонил якобы представитель банка. Он сообщил об одобрении кредитной карты и наличии отступных для списания бонусов за покупки. Для вывода бонусов женщина продиктовала мошенникам данные своих банковских карт и коды и смс-сообщений. После этого на нее был оформлен кредит в 45 тысяч рублей.В Курумканском районе 35-летний кочегар в попытках заработать на инвестировании потерял 136 тысяч рублей. Перейдя по рекламной ссылке и начав инвестирование, он получил сообщение о необходимости оплаты услуг страхового агента и переводов транзакционных сборов. Мужчина понял, что попал в руки аферистов после того, как ему сообщили, что перечисленные им деньги не поступили.