Происшествия 24.01.2025 в 09:34
Минсельхоз Бурятии выделил 10 миллионов на мифическую молочную ферму
Ни фермы, ни коров, ни молока правоохранители не обнаружили
Текст: Андрей Константинов
Сотрудники УЭБ и ПК МВД Бурятии совместно с коллегами из ФСБ выявили еще одну махинацию в недрах министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере задержан получивший 10-милионную субсидию фермер. Решается вопрос о привлечении к ответственности и чиновников министерства, выдавших ему субсидию.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в июле 2023 года глава крестьянско-фермерского хозяйства из Кабанского района подал в Минсельхоз заявку на субсидию из бюджета. Она предназначалась на возмещение части затрат на приобретение роботизированой доильной установки, которая якобы применялась в производстве молока на его молочно-товарной ферме. Министерство одобрило заявку и перечислило на счет фермера 10 млн. рублей. Однако, в последующем выяснилось, что молочная ферма, указанная в заявке, по сути, не существует: здание фермы не введено в эксплуатацию, отсутствует подключение к электросетям, там не содержится скот, и, соответственно, не используется доильная установка.
«В настоящее время фермер взят под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе проверку на причастность к нему должностных лиц министерства сельского хозяйства и продовольствия, которые проверяли заявку фермера и одобрили ее. Их круг в настоящий момент определяется», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, разоблачение коррупционеров в Минсельхозе Бурятии началось в октябре прошлого года с ареста помощника министра Баира Пиртанова. Его обвинили в вымогательстве взятки.
В ноябре в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. Так же в ноябре из министерства ушел еще один заместитель - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Евгений Цыбиков. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию.
Скандальную ситуацию в министерстве вынужден был комментировать глава Бурятии:
- По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная ситуация. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А, в целом, идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет, - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ в начале декабря, одновременно отметив, что в показателях развития сельского хозяйства республики неплохая ситуация.
Вероятно, правоохранители намерены по полной программе провести «зачистку» скомпрометировавших себя чиновников Минсельхоза. Так что уголовное дело по субсидии кабанскому фермеру, скорее всего, не последнее в этой истории.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в июле 2023 года глава крестьянско-фермерского хозяйства из Кабанского района подал в Минсельхоз заявку на субсидию из бюджета. Она предназначалась на возмещение части затрат на приобретение роботизированой доильной установки, которая якобы применялась в производстве молока на его молочно-товарной ферме. Министерство одобрило заявку и перечислило на счет фермера 10 млн. рублей. Однако, в последующем выяснилось, что молочная ферма, указанная в заявке, по сути, не существует: здание фермы не введено в эксплуатацию, отсутствует подключение к электросетям, там не содержится скот, и, соответственно, не используется доильная установка.
«В настоящее время фермер взят под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе проверку на причастность к нему должностных лиц министерства сельского хозяйства и продовольствия, которые проверяли заявку фермера и одобрили ее. Их круг в настоящий момент определяется», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, разоблачение коррупционеров в Минсельхозе Бурятии началось в октябре прошлого года с ареста помощника министра Баира Пиртанова. Его обвинили в вымогательстве взятки.
В ноябре в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. Так же в ноябре из министерства ушел еще один заместитель - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Евгений Цыбиков. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию.
Скандальную ситуацию в министерстве вынужден был комментировать глава Бурятии:
- По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная ситуация. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А, в целом, идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет, - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ в начале декабря, одновременно отметив, что в показателях развития сельского хозяйства республики неплохая ситуация.
Ну а «вишенкой на торте» стал арест в конце декабря и самого министра Галсана Дареева, которого силовики обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Сейчас высокопоставленный чиновник находится в СИЗО.
Вероятно, правоохранители намерены по полной программе провести «зачистку» скомпрометировавших себя чиновников Минсельхоза. Так что уголовное дело по субсидии кабанскому фермеру, скорее всего, не последнее в этой истории.
Тегикоррупция