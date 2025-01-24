Происшествия 24.01.2025 в 09:34

Минсельхоз Бурятии выделил 10 миллионов на мифическую молочную ферму

Ни фермы, ни коров, ни молока правоохранители не обнаружили
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Текст: Андрей Константинов
Минсельхоз Бурятии выделил 10 миллионов на мифическую молочную ферму
Задержанного фермера ведут на допрос к следователю. Фото: скриншот
Сотрудники УЭБ и ПК МВД Бурятии совместно с коллегами из ФСБ выявили еще одну махинацию в недрах министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере задержан получивший 10-милионную субсидию фермер. Решается вопрос о привлечении к ответственности и чиновников министерства, выдавших ему субсидию.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в июле 2023 года глава крестьянско-фермерского хозяйства из Кабанского района подал в Минсельхоз заявку на субсидию из бюджета. Она предназначалась на возмещение части затрат на приобретение роботизированой доильной установки, которая якобы применялась в производстве молока на его молочно-товарной ферме. Министерство одобрило заявку и перечислило на счет фермера 10 млн. рублей. Однако, в последующем выяснилось, что молочная ферма, указанная в заявке, по сути, не существует: здание фермы не введено в эксплуатацию, отсутствует подключение к электросетям, там не содержится скот, и, соответственно, не используется доильная установка.

«В настоящее время фермер взят под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе проверку на причастность к нему должностных лиц министерства сельского хозяйства и продовольствия, которые проверяли заявку фермера и одобрили ее. Их круг в настоящий момент определяется», - рассказали в следственном ведомстве.

Напомним, разоблачение коррупционеров в Минсельхозе Бурятии началось в октябре прошлого года с ареста помощника министра Баира Пиртанова. Его обвинили в вымогательстве взятки.

В ноябре в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. Так же в ноябре из министерства ушел еще один заместитель - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Евгений Цыбиков. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию.

Скандальную ситуацию в министерстве вынужден был комментировать глава Бурятии:

- По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная ситуация. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А, в целом, идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет, - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ в начале декабря, одновременно отметив, что в показателях развития сельского хозяйства республики неплохая ситуация.

Ну а «вишенкой на торте» стал арест в конце декабря и самого министра Галсана Дареева, которого силовики обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Сейчас высокопоставленный чиновник находится в СИЗО.


Вероятно, правоохранители намерены по полной программе провести «зачистку» скомпрометировавших себя чиновников Минсельхоза. Так что уголовное дело по субсидии кабанскому фермеру, скорее всего, не последнее в этой истории.
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