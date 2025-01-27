В Улан-Удэ парень погиб, упав с седьмого этажа

В Улан-Удэ следователи устанавливают обстоятельства трагического происшествия, случившегося вечером 25 января на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Там молодой человек выпал с балкона на 7-м этаже и погиб.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, молодой человек со знакомой девушкой арендовали посуточно квартиру на 7-м этаже многоквартирного дома, где стали распивать алкоголь. Позднее они вышли на балкон покурить. Юноша сел на перила лоджии в проеме открытой створки и почти сразу упал оттуда вниз. От полученных травм он умер на месте.«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. При осмотре квартиры каких-либо дефектов балконного ограждения, влияющих на безопасность, не обнаружено. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в следственном ведомстве.