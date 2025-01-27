Происшествия 27.01.2025 в 09:34

Нескольких жителей Бурятии поселили в школе

Другим погорельцам придется пожить у родственников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Нескольких жителей Бурятии поселили в школе

В минувшие выходные в Кабанском районе Бурятии случился пожар многоквартирного дома. Жильцов пришлось эвакуировать и разместить в спортивной школе.

Пожар случился поздней ночью 26 января в многоквартирном доме, расположенном в поселке Каменск Кабанского района.

- На момент прибытия пожарных огонь охватил подъезд дома, внутри помещения было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа по трехколенной лестнице были эвакуированы трое жильцов. Еще трое человек покинули дом до прибытия пожарных, - рассказали в ГО и ЧС.

Возгорание было потушено в течение полутора часов на площади 60 кв.м.

- Пострадавших нет. Жильцы дома были размещены у родственников и в пункте временного проживания на базе детско-юношеской спортивной школы. Причины возгорания устанавливаются, - добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС РБ

 

Теги
пожар

Все новости

В Бурятии усилят поддержку участников СВО-колясочников
27.01.2025 в 10:57
В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика
27.01.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подлатали одряхлевшую советскую школу
27.01.2025 в 10:38
В Улан-Удэ чиновники наплевали на многодетного отца-сироту
27.01.2025 в 10:34
В Бурятии предприниматель не доплатил 3,5 млн таможенных пошлин
27.01.2025 в 10:09
В Бурятии пьяная женщина на ходу выпала из легковушки
27.01.2025 в 10:06
В Бурятии ветер помешал перекрыть федеральную трассу
27.01.2025 в 09:56
В центре Улан-Удэ потушили пожар в многоэтажке
27.01.2025 в 09:38
Нескольких жителей Бурятии поселили в школе
27.01.2025 в 09:34
В Улан-Удэ в разгар морозов массово отключат электричество
27.01.2025 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика
Мужчина потерял 600 тысяч рублей
27.01.2025 в 10:47
В Бурятии пьяная женщина на ходу выпала из легковушки
Водитель покинул место происшествия, но позже сам явился в полицию
27.01.2025 в 10:06
В центре Улан-Удэ потушили пожар в многоэтажке
Происшествие обошлось без пострадавших
27.01.2025 в 09:38
В Улан-Удэ парень погиб, упав с седьмого этажа
Юноша сел на перила балкона и свалился вниз
27.01.2025 в 09:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru