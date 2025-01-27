Нескольких жителей Бурятии поселили в школе

В минувшие выходные в Кабанском районе Бурятии случился пожар многоквартирного дома. Жильцов пришлось эвакуировать и разместить в спортивной школе.

Пожар случился поздней ночью 26 января в многоквартирном доме, расположенном в поселке Каменск Кабанского района.

- На момент прибытия пожарных огонь охватил подъезд дома, внутри помещения было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа по трехколенной лестнице были эвакуированы трое жильцов. Еще трое человек покинули дом до прибытия пожарных, - рассказали в ГО и ЧС.

Возгорание было потушено в течение полутора часов на площади 60 кв.м.

- Пострадавших нет. Жильцы дома были размещены у родственников и в пункте временного проживания на базе детско-юношеской спортивной школы. Причины возгорания устанавливаются, - добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС РБ