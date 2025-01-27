Происшествия 27.01.2025 в 09:38
В центре Улан-Удэ потушили пожар в многоэтажке
Происшествие обошлось без пострадавших
Текст: Андрей Константинов
Вечером 26 января очевидцы сообщили в экстренные службы о возгорании балкона на одном из верхних этажей в многоэтажке на улице Смолина. На место происшествия выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
«Из квартир на 9 и 10 этажах самостоятельно эвакуировались 14 человек. Для ликвидации очага возгорания была развернута автолестница», - рассказали в МЧС Бурятии.
Пожар удалось оперативно потушить, сообщается, что никто не пострадал. Причину возгорания устанавливает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
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