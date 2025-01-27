В центре Улан-Удэ потушили пожар в многоэтажке

«Из квартир на 9 и 10 этажах самостоятельно эвакуировались 14 человек. Для ликвидации очага возгорания была развернута автолестница», - рассказали в МЧС Бурятии.







Пожар удалось оперативно потушить, сообщается, что никто не пострадал. Причину возгорания устанавливает дознаватель.





Фото: МЧС Бурятии



Вечером 26 января очевидцы сообщили в экстренные службы о возгорании балкона на одном из верхних этажей в многоэтажке на улице Смолина. На место происшествия выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.