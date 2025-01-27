Происшествия 27.01.2025 в 09:38

В центре Улан-Удэ потушили пожар в многоэтажке

Происшествие обошлось без пострадавших
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ потушили пожар в многоэтажке
Вечером 26 января очевидцы сообщили в экстренные службы о возгорании балкона на одном из верхних этажей в многоэтажке на улице Смолина. На место происшествия выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

«Из квартир на 9 и 10 этажах самостоятельно эвакуировались 14 человек. Для ликвидации очага возгорания была развернута автолестница», - рассказали в МЧС Бурятии.


Пожар удалось оперативно потушить, сообщается, что никто не пострадал. Причину возгорания устанавливает дознаватель.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

В Бурятии усилят поддержку участников СВО-колясочников
27.01.2025 в 10:57
В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика
27.01.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подлатали одряхлевшую советскую школу
27.01.2025 в 10:38
В Улан-Удэ чиновники наплевали на многодетного отца-сироту
27.01.2025 в 10:34
В Бурятии предприниматель не доплатил 3,5 млн таможенных пошлин
27.01.2025 в 10:09
В Бурятии пьяная женщина на ходу выпала из легковушки
27.01.2025 в 10:06
В Бурятии ветер помешал перекрыть федеральную трассу
27.01.2025 в 09:56
В центре Улан-Удэ потушили пожар в многоэтажке
27.01.2025 в 09:38
Нескольких жителей Бурятии поселили в школе
27.01.2025 в 09:34
В Улан-Удэ в разгар морозов массово отключат электричество
27.01.2025 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика
Мужчина потерял 600 тысяч рублей
27.01.2025 в 10:47
В Бурятии пьяная женщина на ходу выпала из легковушки
Водитель покинул место происшествия, но позже сам явился в полицию
27.01.2025 в 10:06
Нескольких жителей Бурятии поселили в школе
Другим погорельцам придется пожить у родственников
27.01.2025 в 09:34
В Улан-Удэ парень погиб, упав с седьмого этажа
Юноша сел на перила балкона и свалился вниз
27.01.2025 в 09:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru