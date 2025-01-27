В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика

25 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 52-летнего водителя маршрутки. Мужчина поверил мошенникам и потерял 600 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, неделей ранее водителю в мессенджере позвонила девушка, которая представилась сотрудником страховой компании. Она сообщила, что заканчивается срок действия страхового полиса. Чтобы его продлить, собеседница попросила включить демонстрацию экрана телефона и выполнить ряд действий, после чего на гаджет маршрутчика стали приходить смс-коды, а разговор прервался.Через 15 минут мужчине пришло сообщение от якобы поддержки портала госуслуг с информацией о том, что личные данные мужчины были выгружены с электронного сервиса. Также в уведомлении отмечалось: если гражданин не производил выгрузку документов, необходимо обратиться по указанному номеру, что горожанин и сделал.На звонок маршрутчика ответил мужчина — «сотрудник службы безопасности» портала. Он подтвердил факт выгрузки личных документов и переключил разговор на псевдо-сотрудника «Росфинмониторинга». Тот уведомил: на имя улан-удэнца аферисты пытаются взять кредит и уточнил, имеются ли у него кредиты. Узнав, что у водителя есть кредитная карта, на которой находится более 300 тысяч рублей, лже-специалист посоветовал «повысить кредитную нагрузку», чтобы «не дать такого шанса мошенникам». По его требованию маршрутчик включил демонстрацию экрана и дополнительно оформил онлайн-кредит на 300 тысяч рублей.Все деньги он, установив на мобильный телефон приложение бесконтактной оплаты, через банкомат перевел по указанным реквизитам. Только приехав домой водитель понял, что стал жертвой злоумышленников.Как отметили в МВД, по месту работы мужчины полицейские более 5 раз проводили профилактические беседы о мошенничестве. Но пострадавший маршрутчик в них участия не принимал из-за высокой загруженности на работе.