Происшествия 27.01.2025 в 10:47

В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика

Мужчина потерял 600 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика
Фото: архив «Номер один»
25 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 52-летнего водителя маршрутки. Мужчина поверил мошенникам и потерял 600 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, неделей ранее водителю в мессенджере позвонила девушка, которая представилась сотрудником страховой компании. Она сообщила, что заканчивается срок действия страхового полиса. Чтобы его продлить, собеседница попросила включить демонстрацию экрана телефона и выполнить ряд действий, после чего на гаджет маршрутчика стали приходить смс-коды, а разговор прервался.

Через 15 минут мужчине пришло сообщение от якобы поддержки портала госуслуг с информацией о том, что личные данные мужчины были выгружены с электронного сервиса. Также в уведомлении отмечалось: если гражданин не производил выгрузку документов, необходимо обратиться по указанному номеру, что горожанин и сделал.

На звонок маршрутчика ответил мужчина — «сотрудник службы безопасности» портала. Он подтвердил факт выгрузки личных документов и переключил разговор на псевдо-сотрудника «Росфинмониторинга». Тот уведомил: на имя улан-удэнца аферисты пытаются взять кредит и уточнил, имеются ли у него кредиты. Узнав, что у водителя есть кредитная карта, на которой находится более 300 тысяч рублей, лже-специалист посоветовал «повысить кредитную нагрузку», чтобы «не дать такого шанса мошенникам». По его требованию маршрутчик включил демонстрацию экрана и дополнительно оформил онлайн-кредит на 300 тысяч рублей.

Все деньги он, установив на мобильный телефон приложение бесконтактной оплаты, через банкомат перевел по указанным реквизитам. Только приехав домой водитель понял, что стал жертвой злоумышленников.

Как отметили в МВД, по месту работы мужчины полицейские более 5 раз проводили профилактические беседы о мошенничестве. Но пострадавший маршрутчик в них участия не принимал из-за высокой загруженности на работе.
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