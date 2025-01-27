Происшествия 27.01.2025 в 11:41

Жителю Бурятии разорвали печень

Злоумышленник получил 8 лет колонии, смягчить приговор ему не удалось
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Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии разорвали печень
Фото: pixabay.com
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, который до смерти избил другого человека.

Происшествие случилось 3 августа 2024 года в Северобайкальске. Пьяный обвиняемый на крыльце общежития встретил знакомого, которому стал высказывать претензии. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый до смерти избил оппонента. Как констатировали позже судмедэксперты, смерть потерпевшего наступила от обильной кровопотери из-за разрыва печени.

Рассмотрев материалы дела, Северобайкальский городской суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, посчитав его слишком суровым. Адвокат утверждал, что, избивая потерпевшего, его клиент не имел умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и не желал наступления таких тяжких последствий. Также в апелляционной жалобе защитник просил снизить сумму компенсации морального вреда, которую осужденного обязали выплатить родственникам жертвы. Однако добиться сокращения срока заключения им не удалось.

«Судом апелляционной инстанции приговор городского суда изменен, из него исключено назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы. В остальной части приговор суда оставлен без изменения, а жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
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