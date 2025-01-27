У жителя Бурятии взорвалась печка

Деревянный дом от взрыва не разрушился, но саму кирпичную печь разнесло на куски, от чего помещение сильно пострадало изнутри. Также травмы получил 38-летний хозяин жилища, его госпитализировали в бессознательном состоянии.







По предварительным данным, причина инцидента - превышение давления при эксплуатации печи.







В жилом доме на улице Некрасова в селе Горячинск взорвалась кирпичная печка. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», взрыв произошел при растопке печи.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»