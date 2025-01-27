Происшествия 27.01.2025 в 15:42
У жителя Бурятии взорвалась печка
Жилье сильно пострадало изнутри, хозяин дома госпитализирован
Текст: Андрей Константинов
В жилом доме на улице Некрасова в селе Горячинск взорвалась кирпичная печка. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», взрыв произошел при растопке печи.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Деревянный дом от взрыва не разрушился, но саму кирпичную печь разнесло на куски, от чего помещение сильно пострадало изнутри. Также травмы получил 38-летний хозяин жилища, его госпитализировали в бессознательном состоянии.
По предварительным данным, причина инцидента - превышение давления при эксплуатации печи.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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