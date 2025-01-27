Происшествия 27.01.2025 в 16:20
В Улан-Удэ избили десять человек
Все случаи произошли за прошедшие выходные
Текст: Андрей Константинов
В Больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ подвели итоги прошедших выходных. Как сообщили в учреждении, всего за два дня 301 жителю Бурятии понадобилась медицинская помощь в БСМП, 117 из них обратились самостоятельно. 107 человек были госпитализированы.
«10 человек вынуждены были обратиться за помощью из-за избиений. Большинство таких случаев происходит в состоянии алкогольного опьянения - как нападавшего, так и жертвы», - отметили в БСМП.
«10 человек вынуждены были обратиться за помощью из-за избиений. Большинство таких случаев происходит в состоянии алкогольного опьянения - как нападавшего, так и жертвы», - отметили в БСМП.
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