В Улан-Удэ избили десять человек

В Больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ подвели итоги прошедших выходных. Как сообщили в учреждении, всего за два дня 301 жителю Бурятии понадобилась медицинская помощь в БСМП, 117 из них обратились самостоятельно. 107 человек были госпитализированы.«10 человек вынуждены были обратиться за помощью из-за избиений. Большинство таких случаев происходит в состоянии алкогольного опьянения - как нападавшего, так и жертвы», - отметили в БСМП.