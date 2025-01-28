Происшествия 28.01.2025 в 09:09

В морозы жители многоквартирного дома в Бурятии остались без отопления

Подачу тепла смогли восстановить лишь ночью
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Текст: Елена Кокорина
В морозы жители многоквартирного дома в Бурятии остались без отопления

Подача тепла была прекращена из-за прорыва труб в Кяхтинском районе Бурятии. Жители многоквартирного дома города Кяхта оставались без отопления несколько часов.

Авария произошла вчера, 27 января, в 19.50 ч, по адресу ул. Гармаева, 59.

- Случился порыв трубы отопления под многоквартирным домом. Бригада из четырех человек была отправлена для устранения свища на стальной трубе в подвальном помещении. Однако позже выяснилось, что есть прорыв еще одной трубы, для устранения которого требовалось вскрытие полов в подвале, где проходит теплотрасса, - пишут в группе «Кяхта-инфо».

На подмогу были вызваны еще два слесаря, которые произвели сварку и заменили участок стальной трубы длиной 120 см. Работы продолжались на протяжении пяти часов и завершились только в час ночи. Подача тепла была восстановлена.

 Фото: Кяхта-инфо.24/7

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