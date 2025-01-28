Происшествия 28.01.2025 в 10:07
Связавшаяся с мошенниками улан-удэнка продала свою недвижимость
Деньги от ее продажи она перевела аферистам
Текст: Елена Кокорина
Об очередном случае мошенничества рассказали в прокуратуре Бурятии. На этот раз жертвой аферистов оказалась жительница Улан-Удэ, оставшаяся без недвижимости и денег.
- Женщине позвонили неизвестные и предложили заняться инвестициями. По их указанию она установила онлайн-приложения. Затем продала свое недвижимое имущество, плюс к этому – попросила племянника взять кредит. Денежные средства она перевела на указанный ей банковский счет, - рассказали в прокуратуре республики.
В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Бурятии совершено 16 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшая сумма ущерба составила 3 млн рублей.
Фото: loon.site
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