Связавшаяся с мошенниками улан-удэнка продала свою недвижимость

Об очередном случае мошенничества рассказали в прокуратуре Бурятии. На этот раз жертвой аферистов оказалась жительница Улан-Удэ, оставшаяся без недвижимости и денег.

- Женщине позвонили неизвестные и предложили заняться инвестициями. По их указанию она установила онлайн-приложения. Затем продала свое недвижимое имущество, плюс к этому – попросила племянника взять кредит. Денежные средства она перевела на указанный ей банковский счет, - рассказали в прокуратуре республики.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Бурятии совершено 16 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшая сумма ущерба составила 3 млн рублей.

Фото: loon.site