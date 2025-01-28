В центре Улан-Удэ безбожный вор обокрал собор

Как оказалось, ничего святого не оказалось в жителе Улан-Удэ, посягнувшего на иконную лавку в городском соборе. 39-летний рецидивист украл в святилище 20 браслетов на специальном держателе и скрылся.

В ходе обхода росгвардейцами ближайших торговых точек и опроса персонала, одна из работниц продуктового супермаркета сообщила, что запомнила внешность вора. Когда в магазин зашел мужчина, схожий с приметами подозреваемого, женщина нажала кнопку тревожной сигнализации.

- Сотрудники Росгвардии установили, что подозреваемый уехал на маршрутном автобусе в сторону Железнодорожного района. Вскоре на одной из остановок общественного транспорта автобус остановили и задержали подозреваемого, - рассказали в Росгвардии республики.

39-летний ранее судимый улан-удэнец был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Браслеты общей стоимостью 14,5 тысяч рублей изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии