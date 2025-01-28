Происшествия 28.01.2025 в 11:07

В Бурятии у многодетной семьи сгорел дом

Погорельцы пока будут жить у родственников
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у многодетной семьи сгорел дом
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Минувшим вечером в селе Усть-Баргузин загорелся жилой дом. Возгорание заметили соседи, которые сразу вызвали пожарных.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения пламя полностью охватило двухэтажный дом и веранду. 6 огнеборцев и 3 единицы техники потушили пожар менее чем за полтора часа на общей площади 90 кв.м. К счастью, пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В сгоревшем доме проживала многодетная семья. Сообщается, что погорельцы пока будут проживать у родственников.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
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