В Бурятии у многодетной семьи сгорел дом

Минувшим вечером в селе Усть-Баргузин загорелся жилой дом. Возгорание заметили соседи, которые сразу вызвали пожарных.«На момент прибытия первого пожарного подразделения пламя полностью охватило двухэтажный дом и веранду. 6 огнеборцев и 3 единицы техники потушили пожар менее чем за полтора часа на общей площади 90 кв.м. К счастью, пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В сгоревшем доме проживала многодетная семья. Сообщается, что погорельцы пока будут проживать у родственников.По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.