Происшествия 28.01.2025 в 12:08
В Бурятии сгорел еще один дом
Пожар произошел из-за перекала печи
Текст: Андрей Константинов
Поздней ночью в селе Поселье Иволгинского района загорелся двухэтажный дом. К месту происшествия были направлены пожарные подразделения 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и пожарно-спасательная часть МЧС.
«Возгорание было потушено менее чем за два часа на общей площади 104 кв.м. В результате пожара сгорел второй этаж дома и крыша гаража. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из дома. Они будут проживать у родственников», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печи.
Напомним, минувшим вечером в селе Усть-Баргузин сгорел дом у многодетной семьи. К счастью, никто не пострадал.
«Возгорание было потушено менее чем за два часа на общей площади 104 кв.м. В результате пожара сгорел второй этаж дома и крыша гаража. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из дома. Они будут проживать у родственников», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печи.
Напомним, минувшим вечером в селе Усть-Баргузин сгорел дом у многодетной семьи. К счастью, никто не пострадал.
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