В Бурятии тушат крупный пожар на конюшне

«Огонь полностью охватил здание, произошло обрушение потолка. Угрозы перехода пламени на соседние здания нет», - заверили в агентстве.









Крупный пожар возник сегодня в промзоне в местности «Баруун Нуга» недалеко от «Оленей» в Иволгинском районе Бурятии. Там загорелось строение на территории конюшни.«В настоящий момент на месте работают силы и средства МЧС и 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ: 14 человек и 4 единицы техники. Огнем охвачено одноэтажное здание с цоколем и тюки с сеном, складированные на открытой площадке. Угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Информация о пострадавших не поступала», - рассказали в МЧС.Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предварительно площадь возгорания составляет 375 кв.м.