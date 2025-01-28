Происшествия 28.01.2025 в 12:21
В Бурятии тушат крупный пожар на конюшне
Там горит здание и тюки с сеном
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар возник сегодня в промзоне в местности «Баруун Нуга» недалеко от «Оленей» в Иволгинском районе Бурятии. Там загорелось строение на территории конюшни.
«В настоящий момент на месте работают силы и средства МЧС и 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ: 14 человек и 4 единицы техники. Огнем охвачено одноэтажное здание с цоколем и тюки с сеном, складированные на открытой площадке. Угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Информация о пострадавших не поступала», - рассказали в МЧС.
Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предварительно площадь возгорания составляет 375 кв.м.
«В настоящий момент на месте работают силы и средства МЧС и 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ: 14 человек и 4 единицы техники. Огнем охвачено одноэтажное здание с цоколем и тюки с сеном, складированные на открытой площадке. Угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Информация о пострадавших не поступала», - рассказали в МЧС.
Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предварительно площадь возгорания составляет 375 кв.м.
«Огонь полностью охватил здание, произошло обрушение потолка. Угрозы перехода пламени на соседние здания нет», - заверили в агентстве.