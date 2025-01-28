Происшествия 28.01.2025 в 12:21

В Бурятии тушат крупный пожар на конюшне

Там горит здание и тюки с сеном
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат крупный пожар на конюшне
Фото: МЧС Бурятии
Крупный пожар возник сегодня в промзоне в местности «Баруун Нуга» недалеко от «Оленей» в Иволгинском районе Бурятии. Там загорелось строение на территории конюшни.

«В настоящий момент на месте работают силы и средства МЧС и 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ: 14 человек и 4 единицы техники. Огнем охвачено одноэтажное здание с цоколем и тюки с сеном, складированные на открытой площадке. Угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Информация о пострадавших не поступала», - рассказали в МЧС.  

Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предварительно площадь возгорания составляет 375 кв.м.

«Огонь полностью охватил здание, произошло обрушение потолка. Угрозы перехода пламени на соседние здания нет», - заверили в агентстве.


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