В Бурятии молодой сельчанин хотел откупиться от уголовки

Последовав по следам, полицейские обнаружили возле одного из домов в Унэгэтэе складированную древесину. 20-летний хозяин машины признался, что это он срубил деревья для последующей продажи.





В Заиграевском районе Бурятии в конце декабря прошлого года полицейские в лесу недалеко от Унэгэтея обнаружили свежие пеньки от срубленных деревьев. Поскольку недавно прошел снег, на месте преступления виднелись отчетливые следы протекторов автомобиля с прицепом, на котором, предположительно, вывезли древесину.«Желая избежать ответственности, молодой человек предложил полицейскими «урегулировать вопрос». Предупреждение сотрудников о том, что за дачу взятки он быть подвергнут уголовному преследованию, сельчанин проигнорировал и положил между пассажирскими сиденьями 40 тысяч рублей. В отношении гражданина возбуждены уголовные дела за незаконную рубку леса и дачу взятки. Материалы переданы в следственные органы», - рассказали в МВД Бурятии.