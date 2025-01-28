Происшествия 28.01.2025 в 13:00

В Бурятии молодой сельчанин хотел откупиться от уголовки

Теперь вместо одного уголовного дела их у парня сразу два
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молодой сельчанин хотел откупиться от уголовки
Фото: МВД Бурятии
В Заиграевском районе Бурятии в конце декабря прошлого года полицейские в лесу недалеко от Унэгэтея обнаружили свежие пеньки от срубленных деревьев. Поскольку недавно прошел снег, на месте преступления виднелись отчетливые следы протекторов автомобиля с прицепом, на котором, предположительно, вывезли древесину.

Последовав по следам, полицейские обнаружили возле одного из домов в Унэгэтэе складированную древесину. 20-летний хозяин машины признался, что это он срубил деревья для последующей продажи.


«Желая избежать ответственности, молодой человек предложил полицейскими «урегулировать вопрос». Предупреждение сотрудников о том, что за дачу взятки он быть подвергнут уголовному преследованию, сельчанин проигнорировал и положил между пассажирскими сиденьями 40 тысяч рублей. В отношении гражданина возбуждены уголовные дела за незаконную рубку леса и дачу взятки. Материалы переданы в следственные органы», - рассказали в МВД Бурятии.
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черные лесорубы взятка

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