Происшествия 29.01.2025 в 09:03

Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ

Подземные толчки почувствовали многие жители столицы Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ
Фото: seis-bykl.ru
Землетрясение произошло сегодня около 7 часов утра в акватории озера Байкал. Его эпицентр находился в 52 км севернее от города Бабушкин. Магнитуда составила 4,1 балла.

«По предварительной информации, незначительные толчки ощущались в Улан-Удэ. Для обследования социально-значимых объектов инфраструктуры задействованы три рабочие группы», - сообщили в МЧС Бурятии.
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