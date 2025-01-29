Происшествия 29.01.2025 в 09:03
Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ
Подземные толчки почувствовали многие жители столицы Бурятии
Текст: Андрей Константинов
Землетрясение произошло сегодня около 7 часов утра в акватории озера Байкал. Его эпицентр находился в 52 км севернее от города Бабушкин. Магнитуда составила 4,1 балла.
«По предварительной информации, незначительные толчки ощущались в Улан-Удэ. Для обследования социально-значимых объектов инфраструктуры задействованы три рабочие группы», - сообщили в МЧС Бурятии.
«По предварительной информации, незначительные толчки ощущались в Улан-Удэ. Для обследования социально-значимых объектов инфраструктуры задействованы три рабочие группы», - сообщили в МЧС Бурятии.
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