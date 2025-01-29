Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ

Землетрясение произошло сегодня около 7 часов утра в акватории озера Байкал. Его эпицентр находился в 52 км севернее от города Бабушкин. Магнитуда составила 4,1 балла.«По предварительной информации, незначительные толчки ощущались в Улан-Удэ. Для обследования социально-значимых объектов инфраструктуры задействованы три рабочие группы», - сообщили в МЧС Бурятии.