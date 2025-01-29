Происшествия 29.01.2025 в 09:44
Пожар на конюшне в Бурятии тушили весь день
Полностью сгорели два строения и 7 тонн соломы
Текст: Андрей Константинов
До позднего вечера тушили вчера крупный пожар на конюшне в местности «Баруун Нуга» в Иволгинском районе Бурятии. Напомним, огонь там вспыхнул еще в начале дня.
Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», общая площадь возгорания составила 405 кв. метров. В результате пожара полностью выгорело не эксплуатируемое строение, брусовой гараж и 7 тонн соломы.
В происшествии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», общая площадь возгорания составила 405 кв. метров. В результате пожара полностью выгорело не эксплуатируемое строение, брусовой гараж и 7 тонн соломы.
В происшествии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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