В Улан-Удэ пешеход попал под «Волгу»

К счастью, пешеход серьезно не пострадал. По предварительным данным, мужчина отделался только ушибами и ссадинами.





Наезд на пешехода случился сегодня около 7 часов утра на улице Терешковой в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в районе остановки «Республиканская больница» 46-летний мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и угодил под колеса «Волги».Фото: Комитет по транспорту мэрии, ГИБДД Бурятии