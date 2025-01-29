Происшествия 29.01.2025 в 10:55

Житель Бурятии нашел в лесу ружье

Оружие мужчина сдал в Росгвардию
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии нашел в лесу ружье
Фото: Росгвардия Бурятии
Житель Кижингинского района Бурятии сдал в Росгвардию найденное ружье. Оружие мужчина обнаружил в лесу в 35 километрах от села Сулхара при сборе валежника. Сельчанин заметил около сухой лесины припорошенный снегом мешок, в котором лежало одноствольное ружье.

«В ходе осмотра находки установлено, что найденное оружие является гладкоствольным огнестрельным ружьем 16 калибра. Оружие пригодно для стрельбы, основные его части изготовлены промышленным способом. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой за добровольную сдачу оружия мужчине будет выплачено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

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