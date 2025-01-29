Фейковый фээсбэшник запугал пенсионерку из Бурятии

28 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница Кяхтинского района. Она перевела аферистам 760 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, за несколько дней до этого пенсионерка в мессенджере получила сообщение от якобы директора колледжа, где раньше работала. Руководитель сообщала о визите куратора из государственной службы. Тот якобы проверял в организации документы и по возникшим вопросам планировал позвонить некоторым работникам, в том числе бывшим.Зная о существовании такого человека и имея давний опыт общения с ним по телефону, женщина доверилась сказанному и стала ждать звонка.Позвонивший в мессенджере мужчина уведомил: в отношении неё ФСБ проводит расследование из-за попытки противоправных переводов и направил на почту подтверждающий документ. Пенсионерка стала отрицать данный факт, но собеседник пригрозил, что у неё проведут обыск, опишут все средства и заблокируют банковские карты.Восприняв угрозы как реальные, женщина под диктовку написала заявление якобы руководителю ФСБ о том, что никаких противоправных действий не совершала и готова оказать содействие, чтобы доказать свою непричастность к преступлению.По требованию вышедшего на неё «финансового менеджера» она скачала мобильные приложения и создала виртуальную карту, а затем отправилась на такси к банкомату, где перевела 760 тысяч рублей по указанным ей реквизитам.Через пару дней к пенсионерке приехала подруга, которой она рассказала о случившемся. Та сразу поняла, что женщина связалась с мошенниками и убедила её обратиться в полицию.«Не верьте сообщениям от якобы руководителей в мессенджерах о проверке сотрудниками спецслужб или утечке личных данных. Тем более, не поддаваться панике при поступлении угроз. Ваши действия в таких случаях — позвонить начальнику и проверить поступившую информацию. Это убережет вас от денежных потерь», - предупреждают жителей республики в МВД Бурятии.