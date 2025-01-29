Происшествия 29.01.2025 в 17:06

В Бурятии малолетние хулиганки отделались «условками»

Суд вынес приговор по резонансному происшествию в Хойтобэе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии малолетние хулиганки отделались «условками»
Фото: скриншот видео
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних девушек из Иволгинского района. Они обвинялись в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и в разбое.

Напомним, громкое преступление девушки совершили в ночь на 3 июня 2024 года в улусе Хойтобэе. Вместе с тремя знакомыми подростками, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, они избили местную девочку. При этом издевательства снимались на камеру телефона, видео позже распространилось по соцсетям.

Случившееся вызвало большой резонанс. В Иволгинском районе даже прошло расширенное выездное заседание республиканской Комиссии по делам несовершеннолетних.

- Детально разобрали сложившуюся ситуацию с нападением на девочку в Хойтобэе, заслушали администрацию района, города, директора школы. На комиссии присутствовали не только члены республиканской и районных КДН, но и представители родительского сообщества, общественные организации, руководство и психологи школ, в которых учились обидчики, а также родители подростков, участвовавших в нападении. С каждым из них проведена индивидуальная беседа. И родители, и дети понимают всю тяжесть содеянного. Семьи готовы приложить все усилия для недопущения подобных проступков в будущем, - сообщала тогда в соцсетях зампред правительства РБ Евгения Лудупова.

Также выяснилось, что подруги-хулиганки участвовали еще в одном нападении. Вечером 10 июня в микрорайоне «Сокол» в Улан-Удэ они распылили в лицо другой девочки аэрозоль из газового баллончика, затем избили кулаками и ногами, после чего похитили электронную сигарету и скрылись.

По итогам судебного разбирательства девочек признали виновными, но наказывать строго не стали. Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, суд приговорил каждую из них к трем годам лишения свободы условно.
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хулиганство разбой

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