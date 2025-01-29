Происшествия 29.01.2025 в 17:33

В Бурятии директора будут судить за невыплату зарплаты

Он задолжал работникам более 700 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии директора будут судить за невыплату зарплаты
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании ЖКХ, обеспечивающей теплом жителей Гусиноозерска. Он обвиняется в невыплате зарплаты работникам.

«С марта по конец июня 2024 года обвиняемый не выплачивал или выплачивал в незначительном размере зарплату восьми работникам организации. Игнорируя их права на оплату труда, средства, поступающие от коммерческой деятельности, он расходовал на финансирование текущих нужд компании, расчёты с контрагентами и иные цели. В результате его противоправных действий задолженность по зарплате и по иным выплатам перед работниками составила более 730 тыс. рублей», - рассказали в следственном ведомстве.

После возбуждения уголовного дела директор признал вину и полностью погасил долги перед работниками. В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
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долги по зарплате

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