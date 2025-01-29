В Бурятии директора будут судить за невыплату зарплаты

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании ЖКХ, обеспечивающей теплом жителей Гусиноозерска. Он обвиняется в невыплате зарплаты работникам.«С марта по конец июня 2024 года обвиняемый не выплачивал или выплачивал в незначительном размере зарплату восьми работникам организации. Игнорируя их права на оплату труда, средства, поступающие от коммерческой деятельности, он расходовал на финансирование текущих нужд компании, расчёты с контрагентами и иные цели. В результате его противоправных действий задолженность по зарплате и по иным выплатам перед работниками составила более 730 тыс. рублей», - рассказали в следственном ведомстве.После возбуждения уголовного дела директор признал вину и полностью погасил долги перед работниками. В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.