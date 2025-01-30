Происшествия 30.01.2025 в 09:16
В Улан-Удэ пропавший таксист пил со знакомым
С мужчиной все в порядке
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ найден 47-летний горожанин, который 16 января уехал из дома на своей машине таксовать и не вернулся.
«Мужчина обнаружен у приятеля в Железнодорожном районе. С ним всё в порядке. По словам улан-удэнца, он видел информацию о своем розыске в Интернете, но возвращаться не торопился, распивая спиртное со знакомыми», - рассказали в МВД Бурятии.
«Мужчина обнаружен у приятеля в Железнодорожном районе. С ним всё в порядке. По словам улан-удэнца, он видел информацию о своем розыске в Интернете, но возвращаться не торопился, распивая спиртное со знакомыми», - рассказали в МВД Бурятии.
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