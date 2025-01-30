В Улан-Удэ студент украл в магазине конфеты на 14 тысяч рублей

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратились сотрудники одного из популярных магазинов. Неизвестный похитил у них конфеты на 14 тысяч рублей.«Полицейские внимательно изучили записи с камер наблюдения. Как оказалось, кражи несколько раз в разные дни совершил один и тот же злоумышленник. Им оказался 17-летний студент колледжа. Молодого человека задержали. Он признался в краже и пояснил, что похищенные конфеты хотел продать», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.