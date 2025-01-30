Происшествия 30.01.2025 в 09:45

В Улан-Удэ студент украл в магазине конфеты на 14 тысяч рублей

Ворованные сладости парень намеревался продать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ студент украл в магазине конфеты на 14 тысяч рублей
Фото: скриншот видео
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратились сотрудники одного из популярных магазинов. Неизвестный похитил у них конфеты на 14 тысяч рублей.

«Полицейские внимательно изучили записи с камер наблюдения. Как оказалось, кражи несколько раз в разные дни совершил один и тот же злоумышленник. Им оказался 17-летний студент колледжа. Молодого человека задержали. Он признался в краже и пояснил, что похищенные конфеты хотел продать», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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