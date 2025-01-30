Происшествия 30.01.2025 в 10:08
В Бурятии сгорели козы и свинья
Пожар случился минувшей ночью в Хоринске
Текст: Андрей Константинов
Минувшей ночью в селе Хоринск на территории частного дома загорелась стайка. К месту происшествия выехали пожарные подразделения 11-го Хоринского отряда ГПС РБ: 4 человека и 2 единицы техники.
«На момент прибытия пожарных деревянная стайка была полностью охвачена огнём. Пожар потушили за 22 минуты на общей площади 12 кв. м. Во время возгорания внутри находились 5 коз и свинья, они погибли», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
«На момент прибытия пожарных деревянная стайка была полностью охвачена огнём. Пожар потушили за 22 минуты на общей площади 12 кв. м. Во время возгорания внутри находились 5 коз и свинья, они погибли», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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