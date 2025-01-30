В Бурятии сгорели козы и свинья

Минувшей ночью в селе Хоринск на территории частного дома загорелась стайка. К месту происшествия выехали пожарные подразделения 11-го Хоринского отряда ГПС РБ: 4 человека и 2 единицы техники.«На момент прибытия пожарных деревянная стайка была полностью охвачена огнём. Пожар потушили за 22 минуты на общей площади 12 кв. м. Во время возгорания внутри находились 5 коз и свинья, они погибли», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.