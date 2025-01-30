Происшествия 30.01.2025 в 11:16

Жителя Бурятии осудили за гибель девушки

Не имеющий прав парень взял машину отца и поехал катать знакомых
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии осудили за гибель девушки
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 23-летнего жителя Мухоршибирского района, который устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла девушка, еще несколько человек пострадали, двое из них – серьезно.

Дорожное происшествие случилось в мае прошлого года. Как сообщали ранее в Следственном комитете, обвиняемый проживал в селе Хонхолой. Он не имел водительских прав, а навыками вождения владел на бытовом уровне. 26 мая около полуночи парень взял «Тойота Платц» у своего отца и поехал к приятелю. Вместе они стали кататься по деревне, по дороге увидели трех знакомых девушек и решили их подвезти. Две девушки сели на заднее сиденье машины, а их 17-летня подруга разместилась на переднем сиденье на коленях у молодого человека.

«По пути подозреваемый превысил скорость, потерял управление, съехал в кювет, где машина перевернулась. Сидевшая на переднем сиденье девушка вылетела наружу, получив тяжелые травмы. По пути в больницу она скончалась. Остальные молодые люди в результате происшествия получили травмы различной степени тяжести», - рассказывали следователи.


После аварии в отношении парня возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решением районного суда он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Верховный суд Бурятии оставил приговор в силе, посчитав его справедливым, а назначенное наказание - соразмерным содеянному.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии жители ДНТ остались без света в разгар морозов
30.01.2025 в 12:17
Актер из Бурятии снялся в боевике с российскими звездами
30.01.2025 в 11:52
Жителя Бурятии осудили за гибель девушки
30.01.2025 в 11:16
Преподаватель вуза в Улан-Удэ остался без миллиона рублей
30.01.2025 в 11:03
Нуждающимся в жилье жителям Улан-Удэ придется подтвердить свой статус
30.01.2025 в 10:48
В Бурятии назначен новый районный прокурор
30.01.2025 в 10:33
Воровка в Улан-Удэ пошла «на дело» под медицинской маской
30.01.2025 в 10:27
В Бурятии сгорели козы и свинья
30.01.2025 в 10:08
В 2024 году Монголию посетило на 34% больше туристов
30.01.2025 в 09:58
Боец из Бурятии посвятил стих погибшему командиру
30.01.2025 в 09:53
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Бурятии сгорели козы и свинья
Пожар случился минувшей ночью в Хоринске
30.01.2025 в 10:08
В Улан-Удэ студент украл в магазине конфеты на 14 тысяч рублей
Ворованные сладости парень намеревался продать
30.01.2025 в 09:45
В Улан-Удэ пропавший таксист пил со знакомым
С мужчиной все в порядке
30.01.2025 в 09:16
В Бурятии директора будут судить за невыплату зарплаты
Он задолжал работникам более 700 тысяч рублей
29.01.2025 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru