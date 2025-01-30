Жителя Бурятии осудили за гибель девушки

«По пути подозреваемый превысил скорость, потерял управление, съехал в кювет, где машина перевернулась. Сидевшая на переднем сиденье девушка вылетела наружу, получив тяжелые травмы. По пути в больницу она скончалась. Остальные молодые люди в результате происшествия получили травмы различной степени тяжести», - рассказывали следователи.





В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 23-летнего жителя Мухоршибирского района, который устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла девушка, еще несколько человек пострадали, двое из них – серьезно.Дорожное происшествие случилось в мае прошлого года. Как сообщали ранее в Следственном комитете, обвиняемый проживал в селе Хонхолой. Он не имел водительских прав, а навыками вождения владел на бытовом уровне. 26 мая около полуночи парень взял «Тойота Платц» у своего отца и поехал к приятелю. Вместе они стали кататься по деревне, по дороге увидели трех знакомых девушек и решили их подвезти. Две девушки сели на заднее сиденье машины, а их 17-летня подруга разместилась на переднем сиденье на коленях у молодого человека.После аварии в отношении парня возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решением районного суда он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Верховный суд Бурятии оставил приговор в силе, посчитав его справедливым, а назначенное наказание - соразмерным содеянному.Фото: Следственный комитет Бурятии